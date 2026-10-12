UGC NET 2026: 87 विषयों के लिए 28 अक्टूबर तक करें अप्लाई, जानें फॉर्म फीस और एग्जाम की प्रोसेस

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अभ्यर्थी 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को विलंब शुल्क के साथ 29 से 31 अक्टूबर तक आवेदन का अवसर मिलेगा।

परीक्षा 14 से 19 दिसंबर 2026 तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र, परीक्षा शहर और प्रवेश पत्र से संबंधित जानकारी बाद में जारी की जाएगी।

एनटीए की ओर से जारी सूचना के अनुसार, यूजीसी नेट का आयोजन कुल 87 विषयों में किया जाएगा। यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और सहायक प्राध्यापक पद के लिए पात्रता, सहायक प्राध्यापक पद के साथ पीएचडी में प्रवेश तथा केवल पीएचडी में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।