गोपालगंज में हेडमास्टर ने स्कूल से बाहर जाने से रोका तो शिक्षक ने की मारपीट, DEO ने किया सस्पेंड

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। पंचदेवरी प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय राजापुर महंथ में स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियों के दौरान बाहर जाने से मना करने पर प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोप में शिक्षक प्रशांत कुमार ओझा को निलंबित कर दिया गया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडेय के आदेश पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र बरौली निर्धारित किया गया है। डीईओ कार्यालय की स्थापना शाखा से जारी आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत राज बनकटिया के मुखिया के पत्र के आलोक में बीईओ ने 20 अगस्त को उच्च माध्यमिक विद्यालय राजापुर महंथ का निरीक्षण किया था। शैक्षणिक गतिविधि के दौरान विद्यालय से बाहर जाने का प्रयास जांच में सामने आया कि 19 अगस्त को शिक्षक प्रशांत कुमार ओझा शैक्षणिक गतिविधि के दौरान विद्यालय से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे। प्रधानाध्यापक ने उन्हें बाहर जाने से मना किया तो आरोप है कि ओझा ने प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट और गाली-गलौज की। इससे विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुईं।

उपस्थिति पंजी में व्हाइटनर लगाने का भी आरोप जांच में विद्यालय की उपस्थिति पंजी में व्हाइटनर का प्रयोग कर छेड़छाड़ किए जाने की बात भी सामने आई। निरीक्षण प्रतिवेदन में कहा गया है कि विद्यालय संचालन के समय छात्र सड़क पर घूमते पाए जाने की शिकायत स्थानीय लोगों ने की। वहीं, छात्रों के अनुसार सभी शिक्षक नियमित रूप से शिक्षण कार्य नहीं करते थे और एक जगह एकत्र होकर बातचीत करते रहते थे।