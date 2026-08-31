गोपालगंज के गांव की धरती से कोरिया तक उड़ान, विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी रिया

संवाद सूत्र, बरौली (गोपालगंज)। बरौली प्रखंड के रामपुर सदौवां गांव की बेटी रिया सिंह अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। रिया का चयन वर्ल्ड ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। प्रतियोगिता 16 से 20 सितंबर तक दक्षिण कोरिया के चुनचान में आयोजित होगी।

रिया के चयन से गांव सहित पूरे जिले के खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। रिया सिंह स्वर्गीय उपेंद्र सिंह और कुमारी प्रियंका की पुत्री हैं। उन्होंने ताइक्वांडो की शुरुआत बीबीसी स्कूल से की थी। उनकी प्रतिभा को शुरुआती दौर में पहचानने और आगे बढ़ाने में स्कूल के निदेशक फैज अहमद की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के दौरान उन्हें लगातार प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिला। रिया ताइक्वांडो पूमसे में अपनी प्रतिभा का लगातार प्रदर्शन करती रही हैं। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में वह चार-पांच बार पदक जीत चुकी हैं।

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली है। इसके साथ ही राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें बिहार राज्य खेल सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है।

रिया की सफलता में उनकी मां कुमारी प्रियंका और बहन का विशेष योगदान रहा है। पिता के निधन के बाद मां और बहन ने रिया का मजबूती से साथ दिया।

रिया की इस उपलब्धि में ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑ

फ बिहार के सेक्रेटरी सुधीर कुमार सिंह, ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ गोपालगंज के सेक्रेटरी आर्यन पांडे सहित कोचिंग टीम ने उन्हें लगातार प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया।

रिया सिंह ने कहा कि विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है। रिया के चयन पर रामपुर सदौवां सहित बरौली और पूरे जिले के लोगों ने खुशी जताई है।

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