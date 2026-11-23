संवाद सूत्र, फुलवरिया (गोपालगंज)। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब हादसे में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार (पीएम-राहत) योजना के तहत प्रत्येक पात्र घायल को डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

इस योजना के तहत दुर्घटना की तिथि से अधिकतम सात दिनों तक इलाज का खर्च कवर किया जाएगा। सोमवार को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के इलाज के दौरान फुलवरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी स्वास्थ्य कर्मियों के बीच विधिवत जानकारी दी गई।

विशेषज्ञ ने बताया कि योजना का लाभ मोटर वाहन से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को मिलेगा। इसमें सड़क की श्रेणी की कोई बाध्यता नहीं है। घायल व्यक्ति को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर उपचार शुरू कराया जा सकता है।

अस्पताल में मरीज का पंजीकरण और पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया के बाद योजना के तहत कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। गैर-चिन्हित अस्पतालों में भी घायलों को स्थिरीकरण उपचार उपलब्ध कराने का प्रावधान फुलवरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि सड़क दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है।