गोपालगंज में एनएच-27 पर खड़े ट्रक में टकराई मिनी पिकअप, ड्राइवर की मौके पर मौत
गोपालगंज में एनएच-27 पर चेनपट्टी गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में मिनी पिकअप चालक की मौके पर ही ...और पढ़ें
HighLights
गोपालगंज में एनएच-27 पर भीषण सड़क हादसा हुआ।
मिनी पिकअप चालक चंदन कुमार की मौके पर मौत।
अनियंत्रित पिकअप ने खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मारी।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। नगर थाना क्षेत्र के चेनपट्टी गांव के समीप एनएच-27 पर शनिवार को भीषण सड़क हादसे में मिनी पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अनियंत्रित मिनी पिकअप ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
मृतक की पहचान मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना जगरनाथ गांव निवासी चंदन कुमार के रूप में की गई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया है। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। हादसा किस कारण हुआ और पिकअप चालक किस दिशा में जा रहा था, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।