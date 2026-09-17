गोपालगंज में नवजात का शव झोले में छोड़कर फरार हुआ अज्ञात शख्स, CCTV खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर के अंबेडकर चौक के समीप गुरुवार को झोले में नवजात बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नवजात का शव मिलने की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति झोले में नवजात बच्ची का शव लेकर वहां पहुंचा था। कुछ देर बाद वह झोला छोड़कर मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों की नजर जब झोले पर पड़ी तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर झोले को कब्जे में लिया।