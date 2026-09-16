गोपालगंज में 2 बाइक की आमने-सामने की टक्कर में भाई की मौत, बहन समेत 3 जख्मी

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। नगर थाना क्षेत्र के बंजारी बाइपास एनएच-531 पर बुधवार को दो बाइक की आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन समेत तीन लोग घायल हो गए।

हादसे के बाद डायल 112 की टीम ने सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मीरगंज थाना क्षेत्र के नरईनिया गांव निवासी ओम प्रकाश मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को मृत घोषित कर दिया। उनकी बहन प्रज्ञा मिश्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, आशीष मिश्रा अपनी बहन प्रज्ञा को परीक्षा दिलाने के लिए बाइक से ले गए थे। परीक्षा समाप्त होने के बाद दोनों घर लौट रहे थे, तभी बंजारी बाइपास पर सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई।