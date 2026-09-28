गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान बहा खून, बदमाशों ने चाकू गोदकर की युवक की हत्या

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के रूपंचक गांव में रविवार की मध्य रात्रि महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई।

मृतक की पहचान रूपंचक गांव निवासी बसंत यादव के पुत्र हिमांशु कुमार यादव के रूप में बताई गई है। घटना के बाद जुलूस में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद हथुआ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

बताया जाता है कि रविवार की देर रात रूपंचक गांव में महावीरी अखाड़ा जुलूस निकाला गया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बीच हिमांशु कुमार यादव पर चाकू से हमला कर दिया गया। चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए।