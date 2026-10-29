गोपालगंज में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प, मारपीट में 65 वर्षीय वृद्ध की मौत; गांव में तनाव

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। गोपालपुर थाना क्षेत्र के बसौनापुर गांव में बुधवार की देर शाम भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान 65 वर्षीय छट्ठू खरवार के रूप में की गई है।

घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। वृद्ध की मौत की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। भूमि विवाद को मुख्य कारण बताया जा रहा जानकारी के अनुसार, बसौनापुर गांव में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। बुधवार की देर शाम विवाद ने तूल पकड़ लिया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान 65 वर्षीय छट्ठू खरवार की मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। वृद्ध की मौत की खबर से गांव में चर्चा का माहौल बन गया।