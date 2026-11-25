संवाद सूत्र, हथुआ (गोपालगंज)। सरकारी खाद्यान्न योजना में अपात्र लाभार्थियों की पहचान को लेकर हथुआ अनुमंडल में राशन कार्डों के सत्यापन और शुद्धीकरण की कार्रवाई जारी है।

जून तक अनुमंडल के सात प्रखंडों में 11,031 राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं। वहीं, 14,584 राशन कार्डधारी अभी संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी जांच चल रही है।

जांच में अपात्र पाए जाने पर इनके राशन कार्ड भी निरस्त किए जाएंगे। नगर निकायों की कार्रवाई को जोड़ने पर अनुमंडल में अब तक कुल 11,181 राशन कार्ड निरस्त हो चुके हैं।

कार्यालय सूत्रों के अनुसार, हथुआ अनुमंडल के सात प्रखंडों में कुल 1,44,599 राशन कार्डधारी हैं। इनमें सबसे अधिक संदिग्ध लाभार्थी हथुआ प्रखंड में हैं।

यहां 3,992 राशन कार्डधारी जांच के दायरे में हैं। इसके बाद कटेया में 2,261, विजयीपुर में 2,153, उचकागांव में 1,880, भोरे में 1,630, पंचदेवरी में 1,538 तथा फुलवरिया में 1,130 राशन कार्डधारियों की जांच की जा रही है।

ई-केवाईसी से लेकर आधार सीडिंग तक की हो रही जांच

राशन कार्डों के सत्यापन में ई-केवाईसी नहीं कराने, आधार सीडिंग में गड़बड़ी, लाभार्थी की मृत्यु, दूसरे स्थान पर पलायन, दोहरे राशन कार्ड और अपात्रता सहित अन्य बिंदुओं की जांच की जा रही है।