गोपालगंज: मामा की बेटी से प्यार करता था साहेब हुसैन, नानी ने विरोध किया तो चाकू मारकर की हत्या 

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। कटेया थाना क्षेत्र के सोहनारिया गांव में रविवार की रात करीब दो बजे एक युवक ने अपनी नानी की चाकू से वार कर हत्या कर दी।

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। मृतका की पहचान कोइलसिया खातून (पति जैनुदिन अंसारी) के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, भोरे थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव निवासी साहेब हुसैन अपनी नानी के घर सोहनारिया आया था। बताया जा रहा है कि आरोपित अपने मामा की बेटी से प्रेम करता था। इसी को लेकर हुए विवाद में उसने चाकू से वार कर नानी की हत्या कर दी।