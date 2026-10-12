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गोपालगंज: मामा की बेटी से प्यार करता था साहेब हुसैन, नानी ने विरोध किया तो चाकू मारकर की हत्या 

By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Mon, 12 Oct 2026 03:03 PM (IST)

गोपालगंज के सोहनारिया गांव में एक युवक ने प्रेम प्रसंग के विवाद में अपनी नानी की चाकू मारकर हत्या कर ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. गोपालगंज में पोते ने नानी की चाकू मारकर हत्या की।

  2. प्रेम प्रसंग के विवाद के कारण हुई यह घटना।

  3. आरोपी पोता गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी।

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। कटेया थाना क्षेत्र के सोहनारिया गांव में रविवार की रात करीब दो बजे एक युवक ने अपनी नानी की चाकू से वार कर हत्या कर दी।

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। मृतका की पहचान कोइलसिया खातून (पति जैनुदिन अंसारी) के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, भोरे थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव निवासी साहेब हुसैन अपनी नानी के घर सोहनारिया आया था। बताया जा रहा है कि आरोपित अपने मामा की बेटी से प्रेम करता था। इसी को लेकर हुए विवाद में उसने चाकू से वार कर नानी की हत्या कर दी।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के कारणों की पुलिस जांच कर रही है।

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