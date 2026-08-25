बरसात में सब्जियों के तेवर तीखे, टमाटर और प्याज ने बढ़ाई चिंता; बिहार में रसोई का बजट बिगड़ा

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बरसात के मौसम में एक बार फिर सब्जियों के दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। पिछले करीब आठ दिनों में हरी सब्जियों की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। कई सब्जियों के भाव लगभग दोगुने हो गए हैं।

गोभी 120 और हरी मिर्च 100 रुपये किलो, खरीदारी पर महंगाई की मार महंगाई का असर ऐसा है कि आम लोगों की थाली से हरी सब्जियां कम होने लगी हैं। बाजार में गोभी 120 रुपये, परवल 70 से 75 रुपये और बैगन 60 रुपये किलो तक पहुंच गया है। वहीं हरी मिर्च 100 रुपये किलो बिक रही है।

नेनुआ-भिंडी भी महंगी, टमाटर और प्याज ने बढ़ाई चिंता सब्जी मंडी में नेनुआ और भिंडी 30 से 35 रुपये, करेला 40 से 50 रुपये और तरोई करीब 40 रुपये किलो बिक रही है। लौकी 50 रुपये और कच्चे केले की कीमत 60 रुपये दर्जन तक पहुंच गई है। टमाटर 60 और प्याज 48 से 50 रुपये किलो बिक रहा है।

कीमत बढ़ते ही बदला खरीदारी का तरीका, मात्रा में करनी पड़ रही कटौती सब्जी खरीदने बाजार पहुंचने वाले लोगों का कहना है कि कुछ ही दिनों में कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां एक साथ कई प्रकार की सब्जियां खरीद ली जाती थीं, अब कीमत देखकर मात्रा कम करनी पड़ रही है। खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों के रसोई बजट पर इसका सीधा असर पड़ रहा है।