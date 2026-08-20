Bihar News: त्योहार से पहले महंगाई का डबल झटका: चीनी 70 तो प्याज 50 रुपये किलो, आटे ने भी बढ़ाई टेंशन

जागरण संवाददाता, पटना। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही महंगाई ने आम परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी पटना में चीनी के दाम बढ़ने के बाद अब प्याज की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। खुदरा बाजार में चीनी 65 से 70 रुपये और प्याज 45 से 50 रुपये किलो तक पहुंच गया है।

चीनी के दाम में तेजी, दूसरे राज्यों से सप्लाई पर निर्भर पटना खुदरा दुकानदार महासंघ के महासचिव रमेश तलरेजा के अनुसार, पटना में चीनी की करीब 25 प्रतिशत आपूर्ति चंपारण से होती है। वहीं, 60 से 65 प्रतिशत चीनी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आती है। मांग और आपूर्ति के अंतर का असर अब सीधे बाजार भाव पर दिखाई दे रहा है। आटा भी हुआ महंगा, पांच किलो का पैकेट पहुंचा 250 रुपये तक चीनी और प्याज के साथ आटे की कीमत ने भी घरेलू बजट बिगाड़ दिया है। आटे के दाम में पांच से 10 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी बताई जा रही है। फिलहाल पांच किलो आटे का पैकेट करीब 250 रुपये तक में बिक रहा है।

राखी पर मिठाई खरीदना पड़ सकता है ज्यादा महंगा त्योहार के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ने वाली है। व्यापारियों के मुताबिक, चीनी के महंगे होने का सीधा असर मिठाई बनाने की लागत पर पड़ सकता है। अगर कच्चे माल की कीमतों में कमी नहीं आई तो रक्षाबंधन के दौरान ग्राहकों को मिठाइयों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। नासिक से कम हुई प्याज की आवक, खुदरा भाव ने रुलाया आलू-प्याज कारोबारियों के अनुसार, पटना में फिलहाल प्याज की मुख्य आवक नासिक से हो रही है। आवक घटने के कारण थोक भाव में तेजी आई है। मंगलवार को प्याज करीब 4,400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था, जबकि गुरुवार को भाव लगभग 4,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। बाहर से आवक बढ़ी तो मिल सकती है राहत कारोबारियों का कहना है कि बाहर से प्याज की आवक बढ़ने पर कीमतों में नरमी आ सकती है। लेकिन फिलहाल चीनी और प्याज के बढ़े भाव ने त्योहार से पहले आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है।