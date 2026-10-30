मां अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही थीं, बेटी किताबों से बना रही थी अपना भविष्य; गोपालगंज की पारुल बनीं प्रोफेसर

मनोज कुमार राय, गोपालगंज। मां की गंभीर बीमारी, अस्पताल में उनकी देखभाल और फिर उनके निधन का गहरा सदमा।

एक बेटी के लिए यह समय बेहद कठिन था, लेकिन पारुल राय ने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। मां के सपने को पूरा करने के संकल्प के साथ उन्होंने पढ़ाई जारी रखी।

मां के निधन के बाद पिता और घर की जिम्मेदारी भी संभाली। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने बिहार सरकार के राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद हासिल कर लिया।

इलाहाबाद व‍िश्‍वविद्यालय से स्‍नातक और पीजी

गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड स्थित ढेबवां गांव की रहने वाली पारुल ने इसी वर्ष 11 अगस्त को पंचदेवरी स्थित राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में योगदान दिया।

वह गांव के पोस्टमास्टर संजय कुमार राय और स्वर्गीय शशि राय की चार संतानों में दूसरे नंबर की बेटी हैं। पारुल ने वर्ष 2022 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में पूरी की।

इसके बाद वर्ष 2024 में इसी विश्वविद्यालय से आधुनिक इतिहास विषय में परास्नातक की डिग्री हासिल की। उच्च शिक्षा के साथ वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गईं।

इसी दौरान नवंबर 2024 में उनकी मां शशि राय गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया गया। मां की बीमारी की जानकारी मिलते ही पारुल भी दिल्ली पहुंच गईं और अस्पताल में रहकर उनकी देखभाल करने लगीं।

अस्पताल में मां की सेवा के साथ जारी रखी पढ़ाई मां की बीमारी के कारण परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन इस कठिन दौर में भी पारुल ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मां भी बेटी को उसके लक्ष्य से भटकने नहीं देना चाहती थीं।