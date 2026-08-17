सुबह होने वाली थी पंचायती, इससे पहले रात में हो गई इमाम की हत्या; गोपालगंज में मोबाइल चोरी से जुड़ी कड़ी पर भी जांच

संवाद सूत्र, उचकागांव (गोपालगंज)। उचकागांव थाना क्षेत्र के अरना बाजार स्थित मस्जिद के इमाम शेख सफीक खान की हत्या के मामले में पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। इमाम का मोबाइल फोन और 1500 रुपये करीब पांच दिन पहले चोरी हुए थे।

ग्रामीणों ने दो दिन पूर्व चोरी गया मोबाइल एक युवक से बरामद कर इमाम को सौंप दिया था। इसी मामले को लेकर सोमवार सुबह पंचायती होनी थी, लेकिन इससे पहले रविवार देर रात मस्जिद परिसर के टीन शेड वाले बरामदे में सो रहे इमाम की हत्या कर दी गई।

पंचायती से पहले हत्या ने खड़े किए कई सवाल पुलिस अब हत्या को मोबाइल चोरी की घटना से जोड़कर भी जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि नशे के आदी युवकों की भूमिका हो सकती है। वहीं, इमाम के कुछ स्वजन ने मस्जिद कमेटी के कुछ सदस्यों पर उन्हें पद से हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों ने इस आरोप को निराधार बताया है। नशेड़ियों से लेकर मस्जिद कमेटी तक पर शक स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इमाम से किसी को कोई शिकायत नहीं थी। इसके बावजूद हत्या की घटना के बाद अलग-अलग पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस नशे के आदी युवकों के साथ-साथ मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों की भूमिका को भी जांच के दायरे में रख रही है। छह संदिग्ध हिरासत में, पूछताछ जारी पुलिस ने मामले में करीब आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों की ओर से संदिग्धों से पूछताछ के साथ घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।