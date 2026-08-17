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गोपालगंज के मस्जिद में इमाम की चाकू घोंपकर हत्या, सुबह अजान नहीं होने पर खुला राज

By Rajat Kumar Edited By: vyas Chandra
Updated: Mon, 17 Aug 2026 09:06 AM (IST)

गोपालगंज के उचकागांव थाना क्षेत्र के अरना बाजार में मस्जिद के इमाम सफीक अहमद की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह अजान न होने पर लोगों को घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है।

मस्‍ज‍िद के बाहर लगी ग्रामीणों की भीड़। जागरण

मस्‍ज‍िद के बाहर लगी ग्रामीणों की भीड़। जागरण

HighLights

  1. अरना बाजार मस्जिद के इमाम सफीक अहमद की हत्या।

  2. सोमवार सुबह अजान न होने पर घटना का खुलासा।

  3. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही, जांच जारी।

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के अरना बाजार में मस्जिद के इमाम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

घटना की जानकारी उस समय हुई, जब सोमवार सुबह मस्जिद से अजान की आवाज नहीं सुनाई दी। आसपास के लोग मस्जिद पहुंचे। वहां इमाम को मृत अवस्था में देखकर लोगों के होश उड़ गए।

इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मृतक की पहचान सफीक अहमद के रूप में हुई है। वे भोरे थाना क्षेत्र के रुदलपुर गांव के रहने वाले थे।

ससुराल में रह रहे थे इमाम सफीक अहमद

बताया जाता है कि वर्तमान में वे अपनी ससुराल सिसई में रह रहे थे और अरना बाजार स्थित मस्जिद में इमाम के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे थे।

समझा जाता है कि रात के समय ही चाकू घोंपकर उनकी हत्‍या कर दी गई। घटना के बाद अरना बाजार सहित आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई।

सुबह मस्जिद में हत्या की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर उचकागांव थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की। बताया जाता है कि सफीक अहमद के तीन पुत्र हैं। इनमें उनका एक पुत्र भारतीय सेना में कार्यरत है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस 

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वजन में कोहराम मच गया। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने और घटना में शामिल आरोपितों की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।

घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद हत्या के कारणों और आरोपितों के संबंध में स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।