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गोपालगंज के एक होटल में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस का छापा, हिरासत में लिए गए 14 युवक-युवतियां

By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
Updated: Wed, 02 Sep 2026 06:48 PM (IST)

पुलिस ने गोपालगंज के जादोपुर रोड स्थित होटल अंकिता में देह व्यापार की सूचना पर छापा मारा।

हिरासत में लिए गए युवक-युवतियां। (जागरण)

हिरासत में लिए गए युवक-युवतियां। (जागरण)

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर के जादोपुर रोड में स्थित होटल अंकिता में पुलिस ने देह व्यापार के धंधे की सूचना के बाद छापामारी की। छापामारी के दौरान देह व्यापार कराने के आरोप में एक होटल के कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया।

जबकि आठ लड़कियां व छह लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं, मौके से पुलिस ने कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है।

जानकारी के अनुसार, वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचना मिली कि जादोपुर रोड स्थित होटल अंकिता में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। यहां पैसा लेकर होटल संचालक व मैनेजर की तरफ से लड़का व लड़की को कमरा दिया जा रहा है।

इस सूचना के बाद सदर एसडीपीओ के निर्देश पर पुलिस ने छापामारी करते हुए एक-एक कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान छह लड़कियों को संदिग्ध परिस्थिति में पकड़ा गया। इसके साथ ही आठ लड़के भी पकड़े गए।

सभी 14 लड़का व लड़की को पकड़ने के बाद पुलिस उन्हें नगर थाना परिसर में लेकर पहुंची। यहां सभी से बारी-बारी से पूछताछ करने के बाद उनके स्वजन को बुलाया गया।

वहीं, स्वजन से पूछताछ के बाद पुलिस ने कार्रवाई की जा रही है। होटल संचालक व मैनेजर पर प्राथमिकी करने की कार्रवाई भी पुलिस कर रही है।

छापामारी के दौरान मुंह बांधकर होटलों से निकले लड़के व लड़कियां

जादोपुर रोड स्थित होटल में छापामारी के दौरान पुलिस को देखकर लड़कियों का रो-रो कर बुरा हाल था। सभी लड़कियों को पहचान छुपाने के लिए पुलिस के तरफ से सहयोग की गई।

सभी मुंह बांधकर होटल से बाहर निकल कर गाड़ी में बैठ कर नगर थाना भेज दी गई। वहीं लड़के भी अपना-अपना मुंह बांधे हुए थे। ताकि उनकी भी पहचान नहीं हो सके।

छापामारी के दौरान मौके पर लगी रही भीड़

शहर के जादोपुर रोड स्थित होटल में छापामारी व पुलिस की गाड़ियां देखकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। सभी लोग होटल से निकल रहे लड़का व लड़की का वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस होटल में कोई रेस्टोरेंट तक नहीं चलता है। ऐसे में देह व्यापार का धंधा कई दिनों से चल रहा था।

शहर के कई होटलों में छापामारी की तैयारी

जिले में देह व्यापार का धंधा तेजी से बढ़ रहा है। होटल संचालकों की भूमिका भी इसमें संदिग्ध है। पुलिस शहर के सभी स्कूल व कॉलेज के आसपास स्थित होटलों में छापामारी करने की तैयारी में है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि जल्द ही बड़े पैमाने पर शहर के विभिन्न होटल व केबिन वाले रेस्टोरेंट में भी छापामारी की जाएगी।

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