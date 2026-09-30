कमर तक पानी, सिर से छत गायब... गोपालगंज में बाढ़ के बीच बेबसी में कट रही जिंदगी

राजेश प्रसाद, मांझा (गोपालगंज)। चारों तरफ पानी है...। घर के भीतर भी और बाहर भी। सिर पर छत नहीं तो आसमान ही सहारा है। जहां कभी चूल्हे पर भोजन पकता था, वहां अब पानी लहरें मार रहा है।

मांझा प्रखंड की निमुईया, गौसिया, भैसही और पुरैना पंचायतों में बाढ़ ने जिंदगी का पूरा तौर-तरीका बदल दिया है। कहीं घरों में कमर तक पानी है तो कहीं आंगन और चूल्हा डूब चुका है।

जरूरी सामान चौकी और ऊंची जगहों पर समेटकर परिवार किसी तरह दिन काट रहे हैं। रात होते ही बच्चों और बुजुर्गों की चिंता और बढ़ जाती है। कई परिवार खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं तो कुछ पानी से घिरे घरों में ही रहने को मजबूर हैं।

पानी में खड़े होकर पक रहा भोजन निमुईया गांव में बाढ़ की तस्वीर लोगों की बेबसी की पूरी कहानी कहती है। घर में घुसे पानी के बीच एक महिला घुटनों और कमर तक पानी में खड़ी होकर भोजन बनाने में जुटी है।

घर का जरूरी सामान ऊंची जगह पर रखा गया है। बच्चे और बुजुर्ग चौकी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। यही चौकी अब बिस्तर भी है और भोजन की जगह भी। घर से बाहर निकलना हो तो नाव का सहारा लेना पड़ता है।

घर में पानी, ऊपर खुला आसमान बाढ़ का पानी बढ़ने के साथ लोगों की रातें भी मुश्किल होती जा रही हैं। घर के अंदर पानी और बाहर भी पानी। ऐसे में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती है।