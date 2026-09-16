बिहार आने वाली ट्रेनों में अभी से नो रूम, नवंबर तक कन्फर्म टिकट नहीं; दुर्गापूजा-दीपावली पर घर लौटना मुश्किल

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। दुर्गापूजा, दीपावली और छठ महापर्व की दस्तक के साथ ही दूसरे राज्यों में रह रहे जिले के प्रवासियों की घर वापसी की चिंता बढ़ गई है।

त्योहार पर परिवार के साथ खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे लोगों को नियमित ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है।दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता और अन्य शहरों से बिहार आने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में अभी से नो रूम की स्थिति बन गई है।

प्रमुख ट्रेनों में नवंबर के मध्य तक आरक्षण फुल कई ट्रेनों में नवंबर के मध्य तक आरक्षण उपलब्ध नहीं है। त्योहारों के दौरान बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या हर वर्ष बढ़ जाती है। इस बार भी आरक्षण खुलने के साथ ही ट्रेनों की सीटें तेजी से भर रही हैं।

रेलवे आरक्षण केंद्र के अनुसार, लिच्छवी एक्सप्रेस में 14 नवंबर तक नो रूम है। गरीब रथ में 13 नवंबर और बिहार संपर्क क्रांति में 15 नवंबर तक आरक्षण उपलब्ध नहीं है। वैशाली में पांच नवंबर तथा आम्रपाली में भी सीटें फुल हैं।