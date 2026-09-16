किराया ज्यादा, फिर भी घंटों लेट; दिल्ली-छपरा क्लोन ट्रेनों ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी

जागरण संवाददाता, छपरा। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही स्पेशल और क्लोन ट्रेनों में अधिक किराया लेने के बावजूद समयबद्ध यात्रा की गारंटी नहीं मिल रही है।

नई दिल्ली से बरौनी के बीच चलने वाली क्लोन एक्सप्रेस और क्लोन स्पेशल सुपरफास्ट के लगातार विलंबित परिचालन से दिल्ली-छपरा के यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।

यात्रियों के अनुसार, निर्धारित यात्रा समय करीब 16 घंटे होने के बावजूद दोनों ट्रेनें कई बार 20 से 24 घंटे में छपरा पहुंच रही हैं। इससे यात्रियों की आगे की यात्रा और जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं।

क्लोन एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने का भरोसा नहीं

नई दिल्ली से छपरा के बीच सामान्य सुपरफास्ट ट्रेनों की तुलना में क्लोन एक्सप्रेस का किराया अधिक है। बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट में नई दिल्ली से छपरा तक स्लीपर का किराया करीब 530 रुपये और थर्ड एसी का 1,360 रुपये है। वैशाली एक्सप्रेस में यही किराया क्रमश: 500 और 1,315 रुपये है।

इसके मुकाबले क्लोन एक्सप्रेस में स्लीपर का किराया 645 रुपये और थर्ड एसी का 1,680 रुपये है। सुपरफास्ट शुल्क जोड़ने के बाद स्लीपर का किराया करीब 675 रुपये और थर्ड एसी का 1,730 रुपये हो जाता है। पांच दिनों में दोनों ट्रेनों के परिचालन में कई बार घंटों की देरी 02564 क्लोन स्पेशल के पिछले पांच दिनों के आंकड़ों के अनुसार, 16 सितंबर को यह ट्रेन सात घंटे, 15 सितंबर को चार घंटे और 12 सितंबर को साढ़े तीन घंटे विलंब से छपरा पहुंची। 14 और 13 सितंबर को भी ट्रेन 32-32 मिनट की देरी से पहुंची।