गंडक बांध टूटने से गोपालगंज में हाहाकार: बाढ़ में डूबने से महिला की मौत, पानी में बहकर आए हिरण बरामद

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। गंडक नदी के उफान के बीच शीतलपुर-पकहा के बीच जमींदारी बांध टूटने से बैकुंठपुर प्रखंड में बाढ़ का संकट और गहरा गया है।

बांध टूटने के बाद तेजी से फैल रहे पानी के बीच पकहा गांव निवासी चंपा देवी (50) पत्नी कंतलाल, की डूबने से मौत हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर से शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल गोपालगंज भेजा गया है।