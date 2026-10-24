गोपालगंज में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ठगों ने उड़ाए सोने की चेन और दो अंगूठियां, असली के बदले थमाए नकली जेवर

संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। थावे थाना के समीप टोल प्लाजा के आगे पुलिसकर्मी बनकर तीन बाइक सवार युवकों ने एक व्यक्ति से सोने की चेन और दो अंगूठियां ठग लीं। ठगों ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पीड़ित को आभूषण उतारकर रखने को कहा और बाद में असली आभूषण की जगह नकली आभूषण थमाकर फरार हो गए।

मामले में मीरगंज के सोनार टोली निवासी सुनील कुमार सोनी ने थाने में प्राथमिकी कराई है। प्राथमिकी के अनुसार, सुनील कुमार सोनी 17 अक्टूबर की सुबह करीब आठ बजे थावे थाना के समीप से गुजर रहे थे। दो बाइक सवार युवकों ने गाड़ी रोक ली टोल प्लाजा के आगे दो बाइक सवार युवकों ने उनकी गाड़ी रोक ली। दोनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए उनकी तलाशी शुरू कर दी। इसी दौरान एक अन्य बाइक सवार वहां पहुंचा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें सोने की चेन व अंगूठियां उतारकर रखने को कहा।