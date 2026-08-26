गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देख मंगलपुर पुल का निरीक्षण करने पहुंचे गोपालगंज डीएम, दिए सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए बुधवार को डीएम समीर सौरभ ने मंगलपुर पुल एवं आसपास के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने नदी के जलस्तर की स्थिति, संभावित प्रभाव और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों से क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने के बाद उन्होंने लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया।

डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निचले एवं संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा। निर्देश दिया कि संभावित स्थिति को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी रखी जाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।