अगले 72 घंटे में गंडक नदी में आएगा भारी उफान, मुजफ्फरपुर आपदा प्रबंधन ने जारी की एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Flood Alert: नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में अत्यधिक जलप्रवाह के कारण मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी के जलस्तर में अगले दो से तीन दिनों में भारी वृद्धि की संभावना जताई गई है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने विस्तृत एडवाइजरी जारी कर दी है। जिला प्रशासन, अंचल प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन दल संवेदनशील पुल-पुलियों, निचले इलाकों और आवागमन मार्गों की चौबीसों घंटे निगरानी कर रहे हैं।

इन 6 प्रखंडों में अलर्ट आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शैलेश चौधरी ने औराई, कटरा, गायघाट, पारू, साहेबगंज एवं सरैया प्रखंड के नागरिकों से अत्यधिक सतर्कता बरतने की अपील की है। तटबंध या सड़क में कटाव, जलस्तर में अचानक उछाल या किसी भी असामान्य परिस्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन अथवा जनप्रतिनिधियों को सूचित करने को कहा गया है। इसके लिए जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 8544010249 और 0621-2212007 जारी किए गए हैं।

प्रशासन की जरूरी एडवाइजरी आपदा विभाग ने नागरिकों को नदी किनारे, घाटों, जलधारा, चचरी व अस्थायी पुलों और निचले कटाव संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से जाने से मना किया है। जलस्तर में तेज धारा या वृद्धि दिखने पर तत्काल सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के निर्देश दिए गए हैं। राहत शिविरों में जाने की प्रशासनिक सलाह पर बिना देरी किए अमल करने तथा सोशल मीडिया पर फैलने वाली अपुष्ट अफवाहों पर ध्यान न देने की हिदायत दी गई है।

बुजुर्गों और पशुओं की सुरक्षा एडवाइजरी में बच्चों, वृद्धों, दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही पशुओं को निचले इलाकों या नदी किनारे खुला न छोड़ने और उनके चारे व सुरक्षित स्थान की व्यवस्था रखने को कहा गया है। प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार माइकिंग कर लोगों को सतर्क कर रही हैं।