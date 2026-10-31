दीपावली से पहले घर की पुताई महंगी; पेंटरों को भी नहीं मिल रहा काम, गोपालगंज में डिस्टेंपर बाजार की रंगत फीकी

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। दीपावली नजदीक आने के साथ ही बाजारों में चहल पहल बढ़ने लगी है। लोगों ने दीपावली को लेकर खरीदारी शुरू कर दी है, लेकिन इस बार रंग-रोगन सामग्री का बाजार ठंडा पड़ गया है।

घरों के रंग-रोगन में इस्तेमाल आने वाली सभी सामग्री पर महंगाई की मार पड़ गई है। साधारण पेंट से लेकर डिस्टेंपर की कीमत बढ़ गई है।

इस कारण लोग अपने घरों का रंगरोगन कराने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में इस बार दीपावली पर रोशनी तो बिखरेगी, परंतु घरों की दीवारों की रंगत फीकी ही रह जाएगी।

दीपावली पर्व पर घरों का रंग-रोगन कराकर उसे दीये व झालरों की रोशनी से जगमग करते हैं। दीपावली पर्व को लेकर अब बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों के आने से रौनक बढ़ गई है।

घरों को दीपावली पर जगमग करने के लिए लोग दीये, मोमबत्ती से लेकर अलग अलग रंग बिखरने वाले झालरों की खरीदारी कर रहे हैं। घरों की साफ सफाई करने का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन बाजारों में खरीदारों की चहल पहल बढ़ने के बाद भी रंग-रोगन की सामग्री की दुकानों की रौनक गायब है।

लोग पेंट आदि सामग्री खरीदने के लिए दुकान पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उसकी बढ़ी कीमत देखकर वापस लौट जा रहे हैं। शहर के अधिवक्ता नगर के निवासी प्रदीप कुमार ने बताया कि इस बार अपने घर का रंग-रोगन करने की सोच रहे थे, लेकिन पेंट से लेकर रंग-रोगन की सभी सामग्री महंगी हो जाने के कारण उन्होंने घर का रंगरोगन करने की इरादा छोड़ दिया है।

वे कहते हैं कि घर के गेट, दरवाजा व खिड़कियां को पेंट कराकर ही काम चला रहे हैं। वहीं, एक कंपनी के पेंट के अधिकृत दुकानदार दानिश सलाम ने बताया कि इस दीपावली में पेंट की अच्छी बिक्री की उम्मीद थी।

लोग दुकान पर आ रहे हैं, लेकिन दाम सुनकर वापस चले जा रहे हैं। बाजार में चहलपहल होने के बाद भी पेंट का कारोबार उम्मीद के अनुसार रफ्तार नहीं पकड़ सका है। दिहाड़ी कम करने के बाद भी नहीं मिल रहा काम इस बार पेंट का काम करने वाले पेंटरों भी काम नहीं मिलने से मायूसी है। दिहाड़ी कम करने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, जिससे ये मायूस हैं। पेंट का काम करने वाले अर्जुन महतो, राजू बीन, सगीर मियां आदि ने बताया कि उन्हें 600 दिहाड़ी के बदले 500 रुपये पर भी काम करने जाना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी काम नहीं मिलने से खाली बैठना पड़ रहा है।