गोपालगंज में टूटा जमींदारी बांध, गंडक के उफान से कई गांवों में घुसा पानी; अलर्ट पर प्रशासन

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। गंडक नदी के बढ़ते उफान के बीच बैकुंठपुर प्रखंड में बुधवार सुबह शीतलपुर-पकहा के बीच स्थित जमींदारी बांध टूट गया। बांध टूटते ही गंडक का पानी तेजी से निचले इलाकों में फैलने लगा। इससे शीतलपुर समेत आसपास के गांवों में अफरातफरी मच गई।

सबसे बड़ी चिंता अब मुंजा मटियारी के समीप सारण तटबंध को लेकर है, जहां पानी का दबाव बढ़ गया है। यदि सारण तटबंध को नुकसान पहुंचता है तो बैकुंठपुर के साथ सारण जिले के पानापुर, मशरख, तरैया और मढ़ौरा तक बाढ़ का पानी पहुंचने का खतरा है।