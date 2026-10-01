अफसर का अंदाज देख दंग रह गए लोग, बांध टूटने के बाद गोपालगंज SP ने खुद उठाईं जियो बैग की बोरियां

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बैकुंठपुर प्रखंड के शीतलपुर पकहा बांध के समीप जमींदारी बांध टूटने के बाद गुरुवार को एसपी विनय तिवारी मौके पर पहुंचे।

बांध टूटने से आसपास के इलाके में पानी फैलने के बाद प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। इसी दौरान एसपी ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों व कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।