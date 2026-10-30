मुख्यमंत्री के आगमन पर गोपालगंज में हाई अलर्ट: हैलीपैड से देवापुर तक कड़ी सुरक्षा, हर 100 गज पर पुलिस तैनात

संवाद सूत्र, बरौली (गोपालगंज)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर बरौली प्रखंड मुख्यालय से देवापुर तक प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शुक्रवार को दिनभर बूंदाबांदी के बावजूद अधिकारी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे रहे। हैलीपैड से लेकर देवापुर स्थित पूर्व मंत्री स्वर्गीय ब्रजकिशोर नारायण सिंह उर्फ बाबू साहब के प्रतिमा स्थल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

सुरक्षा के मद्देनजर सड़क किनारे बैरिकेडिंग की गई है। मार्ग पर किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए प्रत्येक 100 गज की दूरी पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही हैलीपैड स्थल वाले बरौली-सोनवर्षा मार्ग पर भारी चारपहिया वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। सोनवर्षा में बने हैलीपैड पर उतरेगा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर सोनवर्षा स्थित खेत में बनाए गए हैलीपैड पर उतरेगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुख्यमंत्री लग्जरी वाहन से सड़क मार्ग के रास्ते देवापुर पहुंचेंगे।

हैलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक पूरे रास्ते में पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन का जोर सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर है, ताकि मुख्यमंत्री के काफिले के आवागमन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

ब्रजकिशोर नारायण सिंह की 92वीं जयंती में होंगे शामिल मुख्यमंत्री देवापुर में पूर्व मंत्री स्वर्गीय ब्रजकिशोर नारायण सिंह उर्फ बाबू साहब की 92वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम बरौली विधायक एवं सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक मंजीत सिंह के आवास पर आयोजित किया जाएगा।