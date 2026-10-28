BPSC TRE 4.0: बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अब 3 नवंबर तक फॉर्म भर सकेंगे अभ्यर्थी

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने चतुर्थ चरण की विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा (टीआरई-4.0) के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अभ्यर्थी अब दो नवंबर तक ओटीआर व परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे, जबकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तीन नवंबर है। इस भर्ती के तहत शिक्षा विभाग में विद्यालय अध्यापक के 33,320 रिक्त पदों पर नियुक्ति होनी है।

आयोग के विज्ञापन संख्या 15/2026 के अनुसार, आवेदन की अवधि पहले 25 सितंबर से 26 अक्टूबर तक थी। विस्तारित कार्यक्रम में शुल्क भुगतान के लिए दो नवंबर और आनलाइन आवेदन के लिए तीन नवंबर अंतिम तिथि तय की गई है।

आयोग ने बताया कि रमन कुमार मंडल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में एक अगस्त 2025 को पारित आदेश के आलोक में विज्ञापन की कंडिका तीन के नोट-एक के तहत तिथि बढ़ाई गई है। संबंधित मामले के वादियों को 29 अक्टूबर तक अपना नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि का प्रमाण, आधार संख्या और मोबाइल नंबर आयोग कार्यालय में जमा करना है। यह निर्देश केवल संबंधित वादियों के लिए है, सभी अभ्यर्थियों के लिए नहीं।