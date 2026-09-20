DUSU Election 2026: बिहार के लाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में लहराया परचम, 250 वोटों से हासिल की जीत 

संवाद सूत्र, विजयीपुर (गोपालगंज)। विजयीपुर प्रखंड के छात्र आदर्श कुमार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कामर्स में हुए चुनाव में आदर्श ने पाठ्यक्रम प्रतिनिधि (कोर्स रिप्रेजेंटेटिव) पद पर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 250 मतों के अंतर से पराजित कर जीत दर्ज की।

उनकी इस उपलब्धि की खबर मिलते ही विजयीपुर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। स्वजन, समर्थकों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी। आदर्श कुमार विजयीपुर निवासी एवं भाजपा नेता मृत्युंजय लाल श्रीवास्तव के पुत्र हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान उन्होंने छात्र प्रतिनिधि पद के लिए चुनाव मैदान में उतरकर विद्यार्थियों से समर्थन मांगा। चुनाव परिणाम में उन्हें विद्यार्थियों का भरोसा मिला और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर 250 मतों की बढ़त बनाकर जीत हासिल की।