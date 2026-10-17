बिहार में पहली बार अनोखा प्रयोग, 20 हजार से ज्यादा डिब्बा चूड़ियों से बनी मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा

जागरण संवाददाता, गयाजी। रंग-बिरंगी चूड़ियों की चमक और कलात्मक सजावट। घुघरीटांड बाईपास स्थित पूजा पंडाल में मां दुर्गा का अनूठा स्वरूप श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है।

यहां मां दुर्गा के साथ मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं चूड़ियों से तैयार की गई हैं। शहर के बागेश्वरी मोहल्ले में बनी इन प्रतिमाओं को शनिवार को सप्तमी पर पूजा-अर्चना के बाद दर्शन के लिए स्थापित किया गया।