PM मोदी के 76वें जन्मदिन पर गयाजी में विशेष पूजा, दुर्गा मंदिर में हुआ हवन; कार्यकर्ताओं ने मांगी दीर्घायु की कामना
गयाजी के चांदचौरा स्थित दुर्गा मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर विशेष पूजा और हवन का आयोजन ...और पढ़ें
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गयाजी के दुर्गा मंदिर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूजा।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना की।
'विकसित भारत@2047' के संकल्प पर जोर दिया गया।
जागरण संवाददाता, गयाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर गुरुवार की सुबह गयाजी के चांदचौरा स्थित दुर्गा मंदिर में आस्था और धार्मिक अनुष्ठान का माहौल रहा। भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी डा. मनीष पंकज मिश्रा के नेतृत्व में विशेष पूजा-अर्चना और हवन कराया गया।
मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही देश की सुख-समृद्धि और प्रगति के लिए भी प्रार्थना की गई। पूजा-अर्चना के बाद हवन में शामिल कार्यकर्ताओं ने मां दुर्गा से प्रधानमंत्री को स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन प्रदान करने की कामना की।
धार्मिक आयोजन के माध्यम से प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाने का यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की सक्रियता का भी केंद्र रहा।
सेवा और विकास के संकल्प का किया उल्लेख
इस अवसर पर डा. मनीष पंकज मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और शासन से जुड़ी यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सात अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने शासन के प्रमुख के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। इस वर्ष सरकार के प्रमुख के रूप में उनकी सेवा का 25वां वर्ष शुरू हुआ है।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प देश के विकास से जुड़ा है। उन्होंने विकसित भारत@2047 के लक्ष्य के लिए नागरिकों की सहभागिता को महत्वपूर्ण बताया।
उनके अनुसार कृषि, महिला सशक्तीकरण, युवा शक्ति, नवाचार और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के प्रयास किए जा रहे हैं।
मंदिर में जुटे कार्यकर्ता
पूजा-अर्चना और हवन श्री नारायण शास्त्री ने कराया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता, संतोष ठाकुर, सारिका वर्मा, वार्ड पार्षद अर्पणा मिश्रा, गुंजा सिंह, संजू देवी, आशा देवी, सोनम कुमारी, शर्मिला देवी, राणा रणजीत सिंह, गोपाल प्रसाद यादव, सुनील बंबईया, रामप्रवेश सिंह, संजय यादव, गोलू ठाकुर, कुंदन सिंह, महेश यादव, बबलू गुप्ता, मंटू कुमार सहित अन्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।