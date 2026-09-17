PM मोदी के 76वें जन्मदिन पर गयाजी में विशेष पूजा, दुर्गा मंदिर में हुआ हवन; कार्यकर्ताओं ने मांगी दीर्घायु की कामना

जागरण संवाददाता, गयाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर गुरुवार की सुबह गयाजी के चांदचौरा स्थित दुर्गा मंदिर में आस्था और धार्मिक अनुष्ठान का माहौल रहा। भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी डा. मनीष पंकज मिश्रा के नेतृत्व में विशेष पूजा-अर्चना और हवन कराया गया।

मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही देश की सुख-समृद्धि और प्रगति के लिए भी प्रार्थना की गई। पूजा-अर्चना के बाद हवन में शामिल कार्यकर्ताओं ने मां दुर्गा से प्रधानमंत्री को स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन प्रदान करने की कामना की।

धार्मिक आयोजन के माध्यम से प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाने का यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की सक्रियता का भी केंद्र रहा। सेवा और विकास के संकल्प का किया उल्लेख इस अवसर पर डा. मनीष पंकज मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और शासन से जुड़ी यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सात अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने शासन के प्रमुख के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। इस वर्ष सरकार के प्रमुख के रूप में उनकी सेवा का 25वां वर्ष शुरू हुआ है।