गया से पटना-रांची जाने वाले यात्री ध्यान दें! नए साल से बदल जाएगा जनशताब्दी का ट्रेन नंबर

जागरण संवाददाता, गयाजी। नए साल 2027 की शुरुआत के साथ ही पटना और रांची के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस के परिचालन नंबर में बदलाव होने जा रहा है।

रेलवे ने इस ट्रेन के दोनों दिशाओं के नंबर बदलने का निर्णय लिया है। एक जनवरी 2027 से पटना-रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस पुराने नंबर के बजाय नये नंबर से परिचालित होगी।

नए नंबर से ट्रेन की पहचान

गया जंक्शन से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अब ट्रेन की पहचान नए नंबर से करनी होगी। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, पटना से रांची जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस का वर्तमान ट्रेन नंबर 12365 बदलकर 13265 हो जाएगा।