बोधगया का माया सरोवर: सैलानियों की नई पसंद, पर खराब फव्वारे और गंदगी से मजा किरकिरा

संवाद सूत्र, बोधगया। बुद्ध की पावन भूमि बोधगया आने वाले पर्यटकों के लिए महाबोधि मंदिर के साथ माया सरोवर भी आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है।

पर्यटन विभाग द्वारा बनाए गए करीब पांच एकड़ में फैला यह सुंदर इको-पार्क शांत वातावरण, हरियाली और सरोवर के बीच सैलानियों को सुकून का अहसास कराता है।

यहां परिवार के साथ पहुंचने वाले पर्यटक जहां प्रकृति का आनंद लेते हैं, वहीं युवा और कपल भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।

मायासरोवर में नौका विहार का रोमांच

माया सरोवर में बने बड़े तालाब में पर्यटक नौका विहार का आनंद उठा सकते हैं। प्रवेश के लिए 20 रुपये टिकट निर्धारित है, जबकि बोटिंग के लिए नाव के अनुसार 100 और 200 रुपये शुल्क लिया जाता है।

पानी के बीच कुछ समय बिताना और चारों ओर का शांत माहौल पर्यटकों को खासा आकर्षित करता है। पिकनिक से लेकर शादी की 'देखा-सुनी' तक माया सरोवर केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी पसंदीदा स्थल बन रहा है। बच्चे खेलकूद का आनंद लेते हैं, जबकि परिवार यहां समय बिताने पहुंचते हैं। युवाओं और कपल की भी यहां अच्छी संख्या रहती है।

इतना ही नहीं, शादी-विवाह के लिए देखा-सुनी और मुलाकात के लिए भी लोग इस स्थान को पसंद कर रहे हैं। सुबह सुबह योगा और टहलने के लिए भी इस पार्क में स्थानीय लोग आते है। खराब पड़ा लेजर फव्वारा, सफाई पर भी सवाल पार्क को और आकर्षक बनाने के लिए लेजर फव्वारा शो की योजना थी, लेकिन बताया जाता है कि हैंड ओवर के समय से ही पीतल के कुछ वस्तु चुरा ली गई थी, जिसके कारण फव्वारा अभी तक खराब पड़ा है। ऐसे में पर्यटकों को शाम के मनोरंजन की सुविधा नहीं मिल पा रही है।