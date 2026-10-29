Karwa Chauth 2026: दिल्ली-हरियाणा से मंगाई गई चांद की फोटो, बिहार में मोबाइल पर तस्वीर देख खोला व्रत

जागरण संवाददाता, गयाजी। Karwa Chauth 2026: पति की लंबी आयु, सुखी दांपत्य जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर गुरुवार को सुहागिन महिलाओं ने करवाचौथ का व्रत रखा।

करवाचौथ के पावन अवसर पर गुरुवार को शहर की सुहागिन महिलाओं ने पूरे रीति-रिवाज और श्रद्धा के साथ अपने पति की दीर्घायु की कामना में व्रत रखा।

सुबह से ही महिलाओं में उत्साह का माहौल रहा। सोलह श्रृंगार से सजी महिलाओं ने पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर करवा माता की पूजा की और रात में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर अपने पति के दीर्घ जीवन की प्रार्थना की।

शहर के गुरुद्वारा रोड, धामीटोला मंदिर, विष्णुपद क्षेत्र और रामपुर मोहल्ले सहित कई स्थानों पर करवाचौथ व्रत का पारंपरिक उत्साह देखने को मिला। दिन में महिलाओं ने करवाचौथ की कथा सुनी और एक-दूसरे को तिलक लगाकर मंगल कामनाएं दीं। शाम ढलते ही सजी-धजी महिलाएं थाल सजाकर छतों पर चंद्रमा के दर्शन का इंतजार करती नजर आईं। लेकिन आसमान बादल से ढका होने के बाद चंद्रदेव दर्शन नहीं दिए।