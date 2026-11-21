जागरण संवाददाता, गयाजी। अब गांवों के घर भी सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। ग्रामीण परिवारों को बिजली के बढ़ते खर्च से राहत दिलाने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जीविका ने विशेष पहल शुरू की है।

इसके तहत जिले की 7,400 महिलाओं को सौर ऊर्जा अभियान से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। जीविका समूहों से जुड़ी ये महिलाएं गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर केंद्र सरकार की रूफटाप सोलर योजना की जानकारी देंगी। साथ ही लोगों को अपने घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने के लिए जागरूक करेंगी। इस पहल से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। घर-घर पहुंचेंगी जीविका दीदियां, बताएंगी योजना के फायदे सौर ऊर्जा योजना को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में जीविका समूहों की महिलाओं की अहम भूमिका होगी। गांवों में पहले से सक्रिय स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से परिवारों तक आसानी से पहुंच बनाई जाएगी।

महिलाएं घर-घर जाकर लोगों को समझाएंगी कि छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाकर किस तरह बिजली की जरूरत का एक हिस्सा स्वयं पूरा किया जा सकता है। जिन परिवारों को सरकारी योजना की जानकारी नहीं है, उन्हें भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ने की उम्मीद है। गरीब परिवारों के साथ मध्यम वर्ग को भी जोड़ने की तैयारी इस अभियान का दायरा केवल गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा। मध्यम वर्गीय और अन्य इच्छुक परिवारों को भी सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।