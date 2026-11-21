संवाद सूत्र, बोधगया(गयाजी)। खराब मौसम ने शनिवार को अहमदाबाद से रांची जा रहे इंडिगो के विमान का रास्ता बदल दिया। रांची में मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण विमान को गया जी एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट करना पड़ा। विमान में कुल 165 यात्री सवार थे। अचानक हुए इस बदलाव के कारण यात्रियों को अपने निर्धारित गंतव्य रांची के बजाय गया में उतरना पड़ा।

रांची में मौसम खराब, गया की ओर मोड़ा गया विमान जानकारी के अनुसार, इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-6493 शनिवार को अहमदाबाद से रांची के लिए रवाना हुई थी। विमान को दोपहर करीब 13:44 बजे गया जी एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। रांची में खराब मौसम के चलते विमान को वहां उतारना संभव नहीं हो सका, जिसके बाद गया एयरपोर्ट को वैकल्पिक लैंडिंग स्थल बनाया गया।

165 यात्रियों के साथ गया एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग विमान के गया पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही को लेकर स्थिति बदली। विमान में सवार सभी 165 यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हुई। हालांकि, विमान की गया एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग हुई और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।

आठ यात्रियों ने अहमदाबाद लौटने का लिया फैसला गया एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आठ यात्रियों ने उसी विमान से वापस अहमदाबाद जाने का निर्णय लिया। इसके बाद विमान ने फ्लाइट संख्या 6ई-9102 के रूप में दोपहर करीब 15:37 बजे गया से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी।