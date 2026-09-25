50000 में तय हुआ 'डायन नचाने' का सौदा, झारखंड से बुलाई गईं 3 भगतन हिरासत में, गया में 15 लोगों पर FIR दर्ज

संवाद सूत्र, बांकेबाजार (गया)। जिले के बांकेबाजार प्रखंड के कुंडिल गांव में डायन के नाम पर एक महिला को प्रताड़ित करने और झारखंड से भगतन बुलाकर तंत्र-मंत्र कराने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है।

पुलिस ने इस मामले में 15 नामजद लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं, झारखंड से बुलाई गई तीनों भगतन को बॉन्ड भरवाकर पुलिस ने छोड़ा।

उल्लेखनीय है कि कुंडिल गांव में तीन-चार लोगों की अचानक मौत हो जाने को लेकर गांव के कुछ लोगों ने इसे डायन का प्रकोप बता दिया था।

अंधविश्वास के चलते गांव की एक महिला भगतन को डायन घोषित कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप था कि इन्हीं के जादू-टोने से गांव में मौत हो रही है। इसको लेकर गांव में पंचायत बैठी और डायन नचाने के लिए झारखंड से तीन भगतन को बुलाने का फैसला लिया गया।

ग्रामीणों के अनुसार 50 हजार रुपये में डायन नचाने का सौदा तय हुआ था। बुधवार को झारखंड राज्य के चतरा जिले के पत्थलगडा से तीन तथाकथित भगतन कुंडिल पहुंचीं। गांव में तंत्र-मंत्र का ड्रामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ जुट गई। गांव वालों ने कथित एक महिला को डायन बताकर उनके साथ मारपीट और प्रताड़ना शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलने पर बांकेबाजार पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस ने पीड़ित महिला को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया। वहीं तीनों भगतन को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया और थाने ले आया।