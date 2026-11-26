संवादसूत्र, बाराचट्टी (गया)। बाराचट्टी प्रखंड की दिवनीया पंचायत के चांदो गांव में एक भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया। पिता की मौत के बाद परिवार को उनके अंतिम संस्कार के लिए मंझले बेटे के घर लौटने का इंतजार था। अनिल कुमार यादव शेरघाटी जेल में बंद थे। उन्हें 15 दिनों की पैरोल मिलने के बाद बुधवार को घर पहुंचने पर पिता की अंतिम विदाई दी गई।

बेटे के इंतजार में रुका रहा अंतिम संस्कार धनु यादव को अचानक तेज बुखार आने के बाद गया स्थित मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार की सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद शव को चांदो गांव स्थित घर लाया गया। शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार के लोग बेटे अनिल के आने का इंतजार कर रहे थे। पैरोल पर घर पहुंचते ही दी गई अंतिम विदाई अनिल कुमार यादव एक आपराधिक मामले में शेरघाटी जेल में बंद थे। पिता के निधन के बाद उन्हें 15 दिनों की पैरोल मिली। बुधवार को उनके घर पहुंचने के बाद देर शाम धनु यादव का अंतिम संस्कार किया गया। पिता को अंतिम विदाई देने के लिए परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में अंतिम यात्रा में शामिल हुए।

बड़ी बहू ने अर्थी को कंधा देकर पेश की मिसाल अंतिम यात्रा के दौरान परिवार का एक और भावुक दृश्य देखने को मिला। धनु यादव की बड़ी बहू रिंकी कुमारी ने भी अपने ससुर की अर्थी को कंधा दिया। उनके इस कदम की ग्रामीणों ने सराहना की। गांव से निकली अंतिम यात्रा श्मशान घाट पहुंची, जहां नम आंखों से धनु यादव को अंतिम विदाई दी गई।

जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जताया शोक अंतिम संस्कार के दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद यादव, राजद नेत्री तनुश्री मांझी, दिवनीया पंचायत के मुखिया राजू यादव और हम नेता बालेश्वर यादव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने शोकाकुल परिवार को ढांढ़स बंधाया और दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।