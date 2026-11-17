जागरण संवाददाता, गयाजी। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने और रेल सफर को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे अब पटरियों की सेहत सुधारने में आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहा है। गया-सोन नगर रेलखंड पर अत्याधुनिक रेल ग्राइंडिंग मशीन (आरजीएम) से पटरियों की घिसाई का काम शुरू हो गया है। खास बात यह है कि मशीन चलते-चलते महज 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों की ऊपरी सतह को तराश रही है।

इससे लंबे समय से ट्रेनों के परिचालन के कारण पैदा हुई घिसावट और सतह की असमानता दूर होगी। ट्रैक की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ पटरियों की उम्र बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। लगातार ट्रेनों के दबाव से खराब होती है पटरी की सतह गया-सोन नगर रेलखंड पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री और मालगाड़ियों का परिचालन होता है। लगातार ट्रेनों के गुजरने और भारी भार पड़ने से समय के साथ रेल पटरियों की ऊपरी सतह पर घिसाव होने लगता है।

कई जगह सतह असमान हो जाती है, जिससे पहियों और पटरियों के बीच संपर्क प्रभावित होता है। इसका असर ट्रैक की गुणवत्ता और रखरखाव पर पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए रेलवे ने आधुनिक ग्राइंडिंग तकनीक से पटरियों को दुरुस्त करने की पहल की है।

10 से 12 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पटरी की घिसाई रेल ग्राइंडिंग मशीन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। यह निर्धारित गति से आगे बढ़ते हुए पटरियों की ऊपरी सतह की नियंत्रित तरीके से घिसाई करती है। मशीन की मदद से सतह पर मौजूद अनियमितताओं और घिसाव को दूर कर उसे तकनीकी मानकों के अनुरूप बनाया जा रहा है। इससे ट्रैक पर पहियों का संपर्क बेहतर होगा और परिचालन के दौरान पटरियों पर पड़ने वाला असमान दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

ग्राइंडिंग के दौरान निकलती हैं चिंगारियां, पानी से हो रहा बचाव पटरियों की मशीन से घिसाई के दौरान चिंगारियां निकलती हैं। ऐसे में आसपास मौजूद सूखी घास और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं में आग लगने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए कार्यस्थल पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ग्राइंडिंग का काम कराया जा रहा है, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो।

ट्रेनों के परिचालन के बीच विशेष ब्लॉक लेकर हो रहा काम रेल ग्राइंडिंग का काम सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए रेलवे निर्धारित समय के अनुसार विशेष ट्रैफिक ब्लॉक ले रहा है। इससे कार्यस्थल पर कर्मचारियों और मशीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ रेल परिचालन को व्यवस्थित रखने में मदद मिल रही है। तय समय में पटरियों की घिसाई और रखरखाव का काम पूरा करने पर जोर है।