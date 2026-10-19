जागरण संवाददाता, गया। विजयादशमी पर मंगलवार, 20 अक्टूबर को गया जिले के 23 थाना क्षेत्रों में निर्धारित 36 स्थलों पर रावण वध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण के लिए व्यापक तैयारी की है। सभी आयोजन स्थलों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।

प्रशासन ने सभी कार्यक्रमों को शाम छह बजे से पहले संपन्न कराने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से संयुक्त आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था समय पर पूरी करने को कहा गया है।

प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, बैरिकेडिंग, प्रवेश-निकास की व्यवस्था और मिनी नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। भीड़ का दबाव बढ़ने पर लोगों की आवाजाही वैकल्पिक मार्गों से कराने की व्यवस्था भी रहेगी। गांधी मैदान से बोधगया तक सुरक्षा के इंतजाम गया शहर के गांधी मैदान के अलावा गेरे रसलपुर, बेलागंज पड़ाव मैदान, मेन बाजार, कोटेश्वर धाम, पाई बिगहा बाजार, बोधगया के भोजवर और मोचारिम हाई स्कूल समेत विभिन्न स्थानों पर रावण वध होगा।