कोलकाता-आलमनगर पूजा स्पेशल ट्रेन का एलान, गया जंक्शन पर भी स्टॉपेज; त्योहारों में मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गयाजी। दुर्गापूजा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक और पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

पूर्व रेलवे की ओर से कोलकाता से आलमनगर के बीच 03107/03108 पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन गया जंक्शन होकर चलेगी।

अक्टूबर और नवंबर में दोनों दिशाओं में इस ट्रेन के सात-सात फेरे निर्धारित किए गए हैं। इससे पर्व के दौरान गया होकर सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा मिलेगी।

15 अक्टूबर से शुरू होगा परिचालन

रेलवे की अधिसूचना के अनुसार 03107 कोलकाता-आलमनगर पूजा स्पेशल गुरुवार को चलेगी। अक्टूबर में यह ट्रेन 15, 22 और 29 तारीख को तथा नवंबर में 5, 12, 19 और 26 तारीख को चलेगी।

वहीं, 03108 आलमनगर-कोलकाता पूजा स्पेशल शनिवार को चलेगी। अक्टूबर में 17, 24 और 31 तथा नवंबर में 7, 14, 21 और 28 तारीख को इसका परिचालन होगा।

गया जंक्शन पर दोनों दिशाओं में ठहराव

कोलकाता से आलमनगर जाने वाली 03107 पूजा स्पेशल सुबह करीब 9:10 बजे गया जंक्शन पहुंचेगी और 9:15 बजे प्रस्थान करेगी।

वापसी में 03108 पूजा स्पेशल आलमनगर से चलकर गया जंक्शन पर दोपहर करीब 12:05 बजे पहुंचेगी और 12:10 बजे प्रस्थान करेगी। गया के यात्रियों को इस ट्रेन से कोलकाता सहित मार्ग के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों के लिए अतिरिक्त यात्रा विकल्प मिलेगा।

इन प्रमुख स्टेशनों से होकर चलेगी ट्रेन पूजा स्पेशल ट्रेन कोलकाता से चलकर नैहाटी, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, प्रधानखूंटा, धनबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी, सुल्तानपुर और उटरेटिया होते हुए आलमनगर पहुंचेगी। वापसी में यही ट्रेन निर्धारित मार्ग से कोलकाता की ओर लौटेगी।