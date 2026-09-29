पितृपक्ष मेला 2026: विष्णुपद मंदिर और देवघाट पर पुलिस मुस्तैद, संदिग्धों पर वॉकी-टॉकी और CCTV से रखी जा रही नजर
पितृपक्ष मेला के तीसरे दिन गयाजी में पिंडदानियों की भारी भीड़ देखी गई, जहाँ विष्णुपद मंदिर और देवघाट पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा।
HighLights
पितृपक्ष मेला के तीसरे दिन गयाजी में पिंडदानियों की भारी भीड़।
विष्णुपद मंदिर व देवघाट पर पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा।
संदिग्धों पर वॉकी-टॉकी से लगातार निगरानी, शांतिपूर्ण मेला जारी।
जागरण संवाददाता, गयाजी। पितृपक्ष मेला के तीसरे दिन सोमवार को पिंडदानियों की भीड़ देखी गई। फिर भी पुलिस प्रशासन चौकस रहते हुए विष्णुपद के गर्भगृह से लेकर देवघाट तक पुलिस प्रशासन, सीताकुंड, उतर मानुष, रामशिला सहित अन्य पिंडवेदियों पर अपने दायित्व निर्वहन करते देखे गए।
गयाजी आने वाले पिंडदानी फल्गु नदी के देवघाट पर तर्पण करने के लिए अवश्य जाते हैं। देवघाट की सुरक्षा की कमान नीमचक बथानी डीएसपी सुरेंद्र कुमार सिंह संभाले हुए हैं।
देवघाट पर सुरक्षा का चाक-चौबंद व्यवस्था
उन्होंने बताया कि देवघाट पर सुरक्षा का चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। लगातार संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय नहीं हो। इसी क्रम मे सिटी एसपी अभिनव ने देवघाट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में पदाधिकारी और जवानों से मधुर भाषा,शिष्टचार और मानवता का परिचय देने का निर्देश दिया।
पुलिस पदाधिकारी व जवानों के व्यवहार से पिंडदानियों को किसी भी आहत नहीं हो। इसका ख्याल रखा जाए। साथ ही जो व्यक्ति मेला क्षेत्र में उदंडता करते हुए दिखाई दे उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद गर्भगृह में जिला प्रशासन की ओर से अपर समाहर्ता राजस्व परितोष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दिव्यांजलि जायसवाल ने कमान संभाल रहे हैं।
चरण पर पिंड अर्पित करने में कोई असुविधा नहीं हो
पिंडदानियों को जगत के पालनहार के चरण पर पिंड अर्पित करने में कोई असुविधा नहीं हो। इसके लिए पुलिस पदाधिकारी तैनात है। मंदिर परिसर में विष्णुपद अस्थायी थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार यादव ने बाकी-टाकी से लगाता निगरानी कर रहे हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि मेला के तीसरे दिन पुलिस मुस्तैदी के कारण कोई मामला दर्ज नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से मेला तीसरे संपन्न हो रहा है।
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