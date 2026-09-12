गया में पितृपक्ष मेले से पहले एक्शन में जिला प्रशासन, अपराधियों की बनेगी लिस्ट

जागरण संवाददाता, गयाजी। जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि पितृपक्ष मेला में सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है।

पितृपक्ष मेला के दौरान पिछले तीन साल में जो भी अपराधिक घटनाएं घटित हुई है। उन घटनाओं का विष्णुपद एवं अन्य थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

वैसे सभी प्राथमिकी में वर्णित घटनाओं के बारे में जानकारी और डाटा संग्रह करने में जुटी है। विशेष कर मेला के दौरान पिंडदानियों के बस में चोरी, मोबाइल की छिनतई, विष्णुपद मंदिर परिसर में चोरी व छितनई की घटनाएं हुई है, या फिर गया पुरोहितों के बीच किसी विषय को लेकर विवाद की घटनाएं हुई है, ऐसे तमाम प्राथमिकी को खंगालने और उस अब तक की हुई कार्रवाई की जानकारी ली जा रही है।