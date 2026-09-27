Pitru Paksha: पितरों के मोक्ष के लिए फल्गु तट पर उमड़ेगी दुनिया, गयाजी में पिंड दान से पूर्वजों को मिलेगी तृप्ति

कमल नयन, गयाजी। मगध की हृदयस्थली गयाजी को श्राद्ध और पिंडदान की सनातन परंपरा का प्रमुख केंद्र माना जाता है।

पितृपक्ष के दौरान यहां लगने वाला एक पखवारे का मेला देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में रहने वाले सनातन धर्मावलंबियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है।

मान्यता है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके उद्धार की कामना से गयाजी में पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। यही आस्था हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को गयाजी खींच लाती है।

पितृपक्ष के प्रथम दिन फल्गु नदी के तट पर जल से तर्पण के साथ पिंडदान का विधान शुरू होता है। इसके बाद विष्णुपद स्थित भगवान विष्णु के चरण चिह्न पर पिंड अर्पित किया जाता है।

श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार एक, पांच, सात, 15 अथवा 17 दिनों तक गयाजी में रहकर पिंडदान करते हैं। पंचकोस में स्थित पिंडवेदियों पर विभिन्न कर्मकांड संपन्न करने के बाद अक्षयवट वेदी पर पिंडदान के साथ अनुष्ठान का समापन होता है। इसके बाद तीर्थपुरोहित गयापाल पंडा द्वारा सुफल प्रदान किया जाता है।

54 पिंडवेदियां बनीं आस्था का केंद्र गयाजी की पिंडदान परंपरा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। किंवदंती के अनुसार, कभी पंचकोस क्षेत्र में 365 पिंडवेदियां थीं, जहां वर्ष के प्रत्येक दिन पिंडदान का विधान होता था। वर्तमान में इनकी संख्या 54 रह गई है। इनमें विष्णुपद, अक्षयवट सहित कई प्रमुख वेदियां श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखती हैं।विष्णुपद मंदिर गयाजी की धार्मिक पहचान का प्रमुख केंद्र है। इसका जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर के काल में हुआ। मंदिर की स्थापत्य कला और गर्भगृह में प्रतिष्ठित भगवान विष्णु के चरण चिह्न श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र हैं। काले पत्थर से निर्मित मंदिर की भव्यता पितृपक्ष के दौरान और अधिक निखर उठती है।