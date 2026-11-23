जागरण संवाददाता, गयाजी। गया जंक्शन को विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना के तहत प्लेटफाॅर्म नंबर एक से छह-सात तक एयर काॅनकोर्स का निर्माण किया जाना है।

इससे यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफाॅर्म पर आने-जाने में सुविधा मिलेगी। लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना का काम अब तक आगे नहीं बढ़ पाया है।

करीब एक वर्ष पूर्व एयर काॅनकोर्स के लिए पाया खड़ा किया गया था, लेकिन उसके बाद निर्माण कार्य ठप है। अब तक डिजाइन को स्वीकृति नहीं मिली है।

ड‍िजाइन को नहीं मिली है स्‍वीकृत‍ि

डिवीजन से विभागीय अनुमति लंबित रहने के कारण परियोजना की गति प्रभावित हो रही है। गया स्टेशन डेवलपमेंट के एईएन हरगोविंद राय के अनुसार, एयर कॉनकोर्स के निर्माण की तैयारी चल रही है।

इसके लिए डिजाइन को अभी स्वीकृति नहीं मिली है। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए डीडीयू मंडल से विभागीय अनुमति के साथ मेगा ब्लाॅक लेना भी जरूरी है।

इसके बिना प्लेटफाॅर्मों के ऊपर निर्माण कार्य कराना संभव नहीं है। रेलवे स्तर पर इस दिशा में प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि वर्ष 2027 में एयर काॅनकोर्स का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा।

प्लेटफाॅर्म बदलने में मिलेगी राहत

एयर कानकोर्स बनने से यात्रियों को प्लेटफाॅर्म बदलने के लिए नीचे से होकर लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। खासकर बुजुर्ग, दिव्यांग, महिला और बच्चों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा।

गया जंक्शन पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती है। ऐसे में प्लेटफार्म एक से छह-सात तक एयर कानकोर्स बनने से आवागमन व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। पाया खड़ा, लेकिन काम का इंतजार करीब एक वर्ष पहले निर्माण स्थल पर पाया खड़ा किया गया था। इससे यात्रियों को लगा था कि जल्द ही एयर काॅनकोर्स का काम गति पकड़ेगा, लेकिन अब तक आगे का निर्माण शुरू नहीं हुआ है।