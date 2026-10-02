गया जी में दिखा आस्था का अनोखा संगम, रूस-यूक्रेन-जर्मनी से पहुंचे 22 विदेशी; फल्गु तट पर किया पितरों का पिंडदान

जागरण संवाददाता, गयाजी। गया जी में चल रहे पितृपक्ष मेले में शुक्रवार को आस्था का अनूठा दृश्य देखने को मिला। रूस, यूक्रेन और जर्मनी से आए 22 विदेशी श्रद्धालुओं ने पवित्र फल्गु नदी के देवघाट पर अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान किया। सनातन परंपरा में आस्था रखने वाले इन विदेशी मेहमानों ने विधि-विधान से कर्मकांड पूरा किया।

तीन दिनों तक पिंडवेदियों पर करेंगे कर्मकांड विदेशी श्रद्धालु तीन दिनों तक गया जी में रहकर विभिन्न पिंडवेदियों पर पिंडदान की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके तहत वे गया जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करेंगे। विदेशी मेहमानों के इस धार्मिक अनुष्ठान को देखने के लिए घाट पर लोगों की भीड़ भी जुटी।