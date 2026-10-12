गयाजी में फर्जी शिक्षक ID से सरकारी फंड के गबन पर एक्शन, वेतन भुगतान के लिए नए दिशा निर्देश जारी

जागरण संवाददाता, गयाजी। राज्य के अन्य जिलों के शिक्षा कार्यालयों में संविदा कर्मियों और डाटा इंट्री ऑपरेटरों के स्तर पर फर्जी शिक्षक आईडी बनाकर सरकारी राशि के गबन के मामले सामने आने के बाद गयाजी का जिला शिक्षा कार्यालय सतर्क हो गया है।

ऐसी गड़बड़ियों पर रोक लगाने और सरकारी राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थापना शाखा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुमित कुमार सौरभ ने सभी संविदा कर्मियों और डाटा इंट्री ऑपरेटरों को चेतावनी जारी की है। जारी पत्र में आइडी निर्माण, वेतन भुगतान, लागिन सुरक्षा और अभिलेखों की नियमित जांच को लेकर कई दिशा-निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, लापरवाही या अनियमितता मिलने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सत्यापन के बाद ही बनेगी नई शिक्षक आइडी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि ई-शिक्षा कोष, एचआरएमएस या किसी अन्य विभागीय वेतन भुगतान पोर्टल पर शिक्षक, शिक्षिका अथवा किसी अन्य कर्मी की नई आइडी बनाने और विवरण दर्ज करने से पहले सभी जरूरी अभिलेखों की जांच अनिवार्य होगी।

संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अधिकृत नोडल अधिकारी मूल सेवा पुस्तिका, नियोजन पत्र, पदस्थापन विवरणी और बैंक खाते का भौतिक सत्यापन करेंगे। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नई आइडी बनाने या संबंधित कर्मी का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने की अनुमति होगी। बिना प्रमाणित अभिलेखों के किसी भी प्रकार की प्रविष्टि नहीं करने की हिदायत दी गई है। लॉगिन आइडी, पासवर्ड और ओटीपी साझा करने पर रोक स्थापना शाखा के कर्मियों और आपरेटरों को अपनी लागिन आइडी, पासवर्ड और ओटीपी की सुरक्षा के प्रति विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। कोई भी कर्मी अपनी लागिन संबंधी जानकारी किसी अनधिकृत व्यक्ति या बाहरी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करेगा।