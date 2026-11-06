गया-बोधगया की सड़कों पर दौड़ेंगी 50 नई इलेक्ट्रिक बसें, छठ-दीपावली पर यात्रियों को किराये में बंपर छूट

संवाद सूत्र, बोधगया। बिहार में प्रदूषण पर लगाम लगाने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में परिवहन विभाग ने पहल तेज कर दी है। गया जिले के बोधगया सहित अन्य प्रखंडों में जल्द ही 50 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा।

इसके साथ ही गया जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 20 चार्जिंग प्वाइंट भी बनाए जाएंगे। पहले चरण में 10 स्थानों को चिह्नित कर लिया गया है, जबकि दूसरे चरण में 10 अन्य स्थानों पर चार्जिंग प्वाइंट विकसित किए जाएंगे।

बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बोधगया पहुंचे। यहां एक निजी होटल में ठहरने के दौरान उन्होंने दैनिक जागरण से खास बातचीत में बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन को लेकर विभागीय स्तर पर काम चल रहा है।

इन बसों के शुरू होने से यात्रियों को कम किराये में आरामदायक और सुविधाजनक सफर का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। गया और बोधगया अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल हैं, जहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक परिवहन सेवा शुरू करने की योजना है। दीपावली-छठ पर दिल्ली और गुरुग्राम के लिए विशेष बस सेवा इधर, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से गया से दिल्ली और गुरुग्राम के लिए विशेष बस सेवा शुरू की गई है।

गया के डीटीओ राजेश कुमार ने बताया कि निगम की सब्सिडियरी के माध्यम से संचालित बसें गया सरकारी बस स्टैंड से खुलेंगी। दिल्ली के आनंद विहार और निजामुद्दीन के लिए 10 बसें, जबकि गुरुग्राम के लिए दो बसें चलाई जा रही हैं।

यात्रियों को किराये में 923 रुपये तक की छूट बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक डॉ. राजकुमार ने बताया कि यात्रियों को त्योहार के दौरान राहत देने के लिए बस किराये में सब्सिडी दी जा रही है। यह सुविधा 5 से 20 नवंबर तक लागू है।