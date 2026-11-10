काशी-अयोध्या की तर्ज पर बदलेगा गयाजी-बोधगया: ₹3500 करोड़ का मेगा प्लान, 4 रोपवे के साथ रिवरफ्रंट का प्रोजेक्ट

जागरण संवाददाता, गयाजी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को उनके कार्यालय कक्ष में पर्यटन विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई।

इसमें गयाजी एवं बोधगया कॉरिडोर, गांधी मैदान के विकास, मगध क्षेत्र के धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के संवर्धन तथा पर्यटन के माध्यम से निवेश और रोजगार सृजन की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

अधिकारियों ने बताया कि करीब 3500 करोड़ रुपये की गयाजी कॉरिडोर परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

इसके तहत गयाजी धाम का विकास, सोन नदी का जल फल्गु नदी तक लाकर वर्षभर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मनसरवा नाला को आच्छादित करना तथा सड़क और पार्किंग जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

वहीं, बोधगया महाबोधि कॉरिडोर के लिए छह योजनाएं तैयार की गई हैं। इनमें सड़क एवं यातायात व्यवस्था, विरासत हाट, पार्किंग, भोजनालय, जयप्रकाश उद्यान, पैदल और साइकिल पथ तथा मंदिर से नदी तक संपर्क मार्ग और घाट का विकास शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष ने इन योजनाओं में स्थानीय नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास की बनेगी समेकित योजना अध्यक्ष ने देवघाट पर आरती और धार्मिक आयोजनों के लिए आवश्यक विभागीय सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही कपिलधारा, मातंगवापी, धर्मारण्य, सीताकुंड, मां मंगलागौरी और गुरपा सहित प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के विकास की समेकित कार्य योजना तैयार करने को कहा।